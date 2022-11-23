تواصل يحتفي بـ 130 ألف منتسب ويشيد برسائل الضفة

أعلن حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل) المعارض، مساء أمس الثلاثاء، أن عدد منتسبيه ارتفع ليصل إلى 130 ألف منتسب، قبيل مؤتمره الوطني الرابع المرتقب نهاية شهر ديسمبر المقبل.

وقال الحزب خلال مؤتمر صحفي عقدته اللجنة التحضيرية للمؤتمر، إن عدد المنتسبين وصل إلى 130.967 منتسبًا، بزيادة في حدود 30 ألف منتسب جديد بالمقارنة مع المنتسبين قبل المؤتمر الوطني الثالث للحزب، منذ خمس سنوات من الآن.

وقال رئيس اللجنة التحضيرية السيد حبيب ولد حمديت، إن زيادة منتسبي الحزب “رسالة إقبال جماهيري ودليل احتضان شعبي، وعنوان رسوخ وتجذر لرسالة حزب تواصل وقيمه السياسية ونضاله وخياراته الوطنية بين الجماهير”.

وأضاف أن هذا العدد “دون شك أقل بكثير ممن يدعمون الحزب ويتناغمون مع خطابه ومواقفه”.

وأوضح رئيس اللجنة أن من الرسائل المهمة “زيادة الانتساب في غورغل بنسبة 216%، مع تعزيز نوعي وقوي في كيديماغا”، معتبرا أنها “رسالة إخاء وطني، وحضور سياسي ونضج وطني يفخر بها في تواصل”، وفق تعبيره.

الحزب ذو الميول الإسلامية، يعد أكثر أحزاب المعارضة تمثيلا في البرلمان الموريتاني، ويستعد لعقد مؤتمره الوطني من أجل تجديد قياداته.