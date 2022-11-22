ثقافة وفن

تكريم موريتاني في جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية

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كرمت جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، اليوم الثلاثاء، رئيس جامعة العلوم الإسلامية بلعيون محمدو لمرابط اجيد، على هامش مؤتمر الدراسات الإسلامية في الجامعات.

وجرى التكريم من طرف الشيخ عبدالله بن بيه، رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي ورئيس المجلس العلمي الأعلى لجامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، وحمدان المزروعي رئيس مجلس الأمناء لجامعة محمد بن زايد.

ويشارك في المؤتمر المنظم في مدينة أبوظبي رئيس الجامعة الإسلامية بلعيون، وعميدا كليتي أصول الدين والشريعة، إلى جانب رؤساء جامعات نواكشوط العصرية والزيتونة وجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وجامعة الملك سعود، وجامعة القاهرة، وجامعة القرويين بفاس.

المؤتمر الذي انطلق اليوم الثلاثاء يختتم بعد غد الخميس، بتنظيم من جامعة محمد بن زايد، التي تعد واحدة من الجامعات الرائدة في المجالات الثقافية والفكرية وفي الأوساط الأكاديمية وفي المجتمعات العالمية.

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صورة صحراء ميديا صحراء ميديا تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا منذ 17 ساعة

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