بوركينا فاسو.. 14 قتيلا على الأقل في هجومين شمال البلاد

أفادت مصادر أمنية ومحلية، أمس الثلاثاء، بأن ما لا يقل عن 14 شخصا، من بينهم ثمانية مدنيين من “متطوعي الدفاع عن الوطن”، قتلوا في هجومين منفصلين شنتهما جماعات مسلحة في شمال بوركينا فاسو.

ونقلت وسائل إعلام، عن مصدر أمني قوله إن مسلحين هاجموا قرية سافي، الواقعة في منطقة بوالا قرب كايا (وسط- شمال) في ساعة مبكرة من صباح الاثنين الماضي، مشيرا إلى أن “المتطوعين للدفاع عن الوطن” الذين استهدفوا بشكل مباشر فقدوا ثمانية من عناصرهم، فيما أصيب آخرون بجروح.

وأكد مسؤول محلي من “متطوعي الدفاع عن الوطن” حدوث الهجوم، مشيرا من جهته إلى حصيلة “7 قتلى و 10 جرحى وأضرار مادية كبيرة”.

وقال المصدر الأمني إن “مسلحن قتلوا أول أمس الإثنين ستة مدنيين بالقرب من مركويي في بلدية أودالان (شمال شرق) واستولوا على سيارات وممتلكات أخرى”.

ونقلت وسائل الإعلام عن أحد أقارب الضحايا، قوله إن “الإرهابيين اختطفوا ثلاثة شبان على محور سالموسي -ماركوي، عثر عليهم مقتولين في الأدغال في وقت لاحق”، مضيفا أن المهاجمين سلبوا العديد من الأشخاص ممتلكاتهم واستولوا على سيارات.

ي كر أن بوركينا فاسو تتعرض منذ سنة 2015، لهجمات مسلحة متكررة، تسببت في مقتل الآلاف واضطرت حوالي مليوني شخص إلى النزوح عن ديارهم.