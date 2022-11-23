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روصو.. مثول 6 أشخاص أمام النيابة بسبب «البطاطس السامة»

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مثل اليوم الأربعاء أمام النيابة في محكمة روصو ، جنوبي البلاد،ستة أشخاص بينهم مزارعون وتجار بتهمة بيع سماد البطاطس ممنوع الاستهلاك .

واكتفت النيابة بالاستماع إلى المتهمين وتمرير محاضر الاستجواب إلى القاضي لخضوع المشمولين في الملف أمام المحكمة ، وفق ما أفاد مراسل صحراء ميديا. 

وكانت الشرطة قد صادرت كميات من السماد العضوي للبطاطس من محال تجارية لبعض المتهمين تم توزيعها في السوق كمادة صالحة للاستهلاك ، فيما عرف قضية «البطاطس السامة» 

 وقال مصدر أمني لمرسل صحراء ميديا  إن السلطات عثرت داخل أحد المحالات التجارية   على “الملصقات الخاصة بنوعية المادة وتاريخ صلاحيتها” ، تم نزعها من أكياس التعبئة قبل بيعها في السوق.

وكان منتدى المستهلك الموريتانى، قد ذكر الأسبوع الماضي  أن كميات من البطاطس غير صالحة للاستعمال البشري «تسربت» إلى الأسواق المحلية، داعيا إلى اتخاذ تدابير عاجلة لحماية المواطنين.
وأضاف المنتدى في بيان صحفي، أن شحنة البطاطس كانت |عبارة كميات من البذور موجهة للمزاعين، وتحمل ملصقات تحذيرية باللغة الفرنسية بعدم صلاحيتها للاستهلاك البشرى و الحيواني».

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صورة صحراء ميديا صحراء ميديا تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا منذ ساعتين

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