الحكومة تصدق على المخطط العام لمدينة الطينطان

صدق مجلس الوزراء الموريتاني خلال اجتماعه الأسبوعي مساء اليوم الأربعاء على المخطط العام المنفذ لمدينة الطينطان، بولاية الحوض الغربي.

وقال الحكومة إن هذا المخطط يعتبر ثمرة للكثير من الجهود «الهادفة إلى تصحيح مخططات العصرنة وإعادة الهيكلة السابقة الصادرة عن مجلس الوزراء سنتي 2009 و2017، بما يضمن ملاءمتها لمعايير التخطيط العمراني، والحد من النزاعات في مناطق إعادة الهيكلة».

ويغطي المخطط مساحة اجمالية تقدر ب 2.700 هكتار، ويشمل المناطق المعلنة ذات نفع عام في إطار مشروع إعادة تأهيل وتجديد مدينة الطينطان بما في ذلك منطقة إعادة الايواء، وجميع الأحياء التي شملتها إعادة الهيكلة والعصرنة.

كما يضم أيضا المنطقة المعرضة للفيضانات من مدينة الطينطان القديمة، والتي تحظر فيها أشغال البناء بغرض السكن أو التجارة أو أي نشاط آخر باستثناء الزراعة أو مشاريع المياه، وفق البيان الصار بعيد اجتماع مجلس الوزراء.

وتشكل مدينة الطينطان مركزا تجاريا حيويا بين الولايات الشرقية الموريتانية ودولة مالي المجاورة.

وكانت المدينة قد شهدت منتصف 2007 فيضانات نتجت عن أمطار غزيرة وسيول جارفة أدت إلى سقوط قتيلين وتشريد أزيد من عشرة آلاف أسرة