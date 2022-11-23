غزواني يضع حجر الأساس لــ 22 مؤسسة تعليمية في نواكشوط 

وضع الرئيس الموريتاني، محمد ولد الشيخ الغزواني، مساء اليوم الأربعاء، الحجر الأساس لبناء 22 مؤسسة تعليمية ابتدائية في العاصمة نواكشوط.

كما أشرف ولد الغزواني مساء اليوم على تدشين برنامج إعادة بناء 28 مؤسسة تعليمية قديمة في نواكشوط في مقاطعة تيارات بنواكشوط الشمالية.

وبلغت تكلفة هذا البرنامج 270 مليون أوقية جديدة، وفق ما أوردت الوكالة الموريتانية للأنباء (رسمية).

وأورد المصدر أن مشروع بناء 22 مدرسة ابتدائية في نواكشوط يهدفُ «إلى سد النقص المسجل في المدراس الابتدائية تزامنا مع بدء حصر الابتدائية تدريجيا في التعليم العمومي مع البدء الفعلي لتنفيذ مضامين مشروع المدرسة الجمهورية».

وأشار المصدر ذاته إلى أن سيتم في إطار هذا المشروع الذي تنفذه وكالة التنمية الحضرية كرب عمل منتدب من طرف وزارة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي، بناء 252 فصلا دراسيا جديدا لصالح 16 ألف تلميذ.

وتبلغ الكلفة الإجمالية لهذا المشروع الذي يتوزع بين ولايتي نواكشوط الغربية والشمالية بواقع 8 مدارس في الأولى و14 مدرسة في الثانية 480 مليون أوقية جديدة، وفق المصدر ذاته.