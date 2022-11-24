ولد محمد لقظف: الدولة وفرت كافة الظروف لضمان شفافية الانتخابات

قال الوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية مولاي ولد محمد لقظف، إن الدولة وفرت كافة الظروف المطلوبة لضمان شفافية الانتخابات المقبلة، مطالبا الجميع بنبذ الخلافات والتشرذم واشاعة الأخوة والمحبة .

جاءت تصريحات الوزير خلال، اجتماع منتخبي وأطر و وجهاء مقاطعة أظهر، بولاية الحوض الشرقي، في إطار جولة يقوم بها منذ عدة أيام في الولالة.

وأضاف ولد محمد لقظف خلال الاجتماع إن الأشغال في مقطع الطريق الرابط بين آشميم وانبيكت لحواش عاصمة المقاطعة، ستنطلق قبل نهاية السنة الجارية.

وطالب الوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية، المواطنين في هذه المقاطعة، بالإقبال علي التعليم، مذكرا بأهمية إشاعة المعرفة في هذه المنطقة الحدودية، التي تنعم بموارد اقتصادية هامة تتمثل في المياه والمراعي، حسب تعبيره .