موريتانيا مستعدة لتقاسم خبرتها في مكافحة الإرهاب مع الجيران

عبر سفير موريتانيا في جمهورية تونس، دمان ولد همر، عن استعداد بلاده لتقاسم خبرتها التي وصفها بـ”الناجحة” في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية مع من يحتاجها من الأشقاء والجيران.

جاءت تصريحات السفير الموريتاني، خلال كلمة له في ختام، أشغال المؤتمر الاقليمي للتعاون الحدودي ومكافحة الإرهاب بين ليبيا ومجموعة دول الساحل.

وقالت رئيسة البعثة، ناتالينا شيا، إن المؤتمر يهدف إلى دعم الأمن والاستقرار الإقليميين من خلال تعزيز التعاون عبر الحدود في مكافحة الجرائم الحدودية، بما في ذلك الإرهاب والجريمة المنظمة.

وتشاركت في المؤتمر، وفود سياسية وفنية من ليبيا ودول الساحل والاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه ومنظمات دولية، ونظم بالتعاون مع الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لمنطقة الساحل، وخلية الاستشارات والتنسيق الإقليمية.