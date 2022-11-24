«غزواني» يغادر إلى النيجر لحضور قمة الاتحاد الإفريقي

توجه الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، اليوم الخميس متوجها إلى انيامى عاصمة النيجر، للمشاركة في أعمال القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي، حول التصنيع والتنويع الاقتصادي في إفريقيا، والدورة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي حول منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.

وتنعقد قمة الاتحاد الأفريقي حول التصنيع والتنويع الاقتصادي تحت شعار “تصنيع أفريقيا: تجديد الالتزامات بالتصنيع الشامل والمستدام والتنويع الاقتصادي”.

ويرافق ولد الغزواني إلى نيامي، وفد يضم أربعة وزارء وسفيرين، وعدد من الموظفين في رئاسة الجمهورية، وذلك على النحو التالي:

كمبا با، وزيرة مستشارة برئاسة الجمهورية؛ كان عثمان، وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية؛ سيد أحمد ولد محمد، وزير الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي؛ لمرابط ولد بناهي، وزير التجارة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة.

بالإضافة إلى إسماعيل ولد الشيخ أحمد، مدير ديوان رئيس الجمهورية؛ خديجة امبارك فال، سفيرة موريتانيا في أديس أبابا والمندوبة الدائمة لدى الاتحاد الإفريقي؛ سيداتي ولد أحمد عيشة، سفير موريتانيا في انيامى؛ أحمد ولد باهيني، مكلف بمهمة برئاسة الجمهورية؛ اتراوري هارونا، مكلف بمهمة برئاسة الجمهورية؛ الحسن ولد أحمد، المدير العام لتشريفات الدولة، والسدة الأولى مريم بنت الداه.