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افتتاح منشآت تابعة لقطاع الدرك بالعاصمة نواكشوط

صورة أحمدُ ولد الحسن أحمدُ ولد الحسن أرسل بريدا إلكترونيا منذ 3 ساعات

دشن قطاع الدرك الموريتاني، اليوم الخميس، منشآت جديدة على مستوي مباني قيادة الأركان بالعاصمة انواكشوط.
وشمل التدشين الذي أشرف عليه وزير الدفاع حننه ولد سيدي رفقة الفريق عبد الله ولد احمد عيشه، مبنى لإدارة نظم المعلومات والآثار الرقمية، ومرآبا مركزيا، وناديا للضباط.

وكان قطاع الدرك، أعلن الأسبوع الماضي، أن قطاعه سيدشن خلال شهر نوفمبر الجاري عددا من المنشآت التي تم تشييدها في الآونة الأخيرة.

وأضاف أن تشييد هذه المنشآت يدخل في إطار الخطة الخمسية الهادفة إلى تحديث وعصرنة البنية التحية للدرك الوطني، لمواصلة مسيرة العصرنة والتحديث.

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صورة أحمدُ ولد الحسن أحمدُ ولد الحسن أرسل بريدا إلكترونيا منذ 3 ساعات

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