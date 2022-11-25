“بيم بنك” يطلق تطبيقا رقميا خاصا بالمعاملات المالية

المصرف الإسلامي الموريتاني يطلق تطبيقه الرقمي “الأكثر فروعا في البلاد”

أطلق المصرف الإسلامي الموريتاني “بيم بنك”، تطبيقه الرقمي “بيم بنك موبايل”، الخاص بسحب وتحويل وإيداع الأموال.

وقال البنك في بيان إن هذا التطبيق “هو الأكثر فروعا في عموم البلاد”، ويتيح خدمات مثل، دفع فواتير خدمية متنوعة، وتحويل الرصيد، والدفع الجماعي، والتجارة الإلكترونية، وخدمات أخرى ستعلن لاحقا.

وأضاف البنك إنه من خلال اتفاق شراكة مع مؤسسة الإمارة لتحويل الأموال، تمكن من جعل تطبيقه الرقمي الأكثر انتشارا في عموم البلاد بالتزامن مع انطلاقته.

و أعلن البنك عن تدشين مقر خاص بالادارة المركزية للتطبيق، لالقرب من المقر الرئيسي للمصرف الاسلامي الموريتاني (بيم بنك) في لكصر.

وأكد المصرف في الإيجاز الصادر عنه، أن تطبيق بيم بنك موبايل يمتاز بالسهولة، والأمان، فضلا عن أن أغلب خدماته مجانية.