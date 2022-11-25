نيامي.. غزواني يستقبل «بازوم» و«ديبي» 

استقبل الرئيس الموريتاني، محمد ولد الشيخ الغزواني، مساء أمس الخميس بمقر إقامته في مدينة نيامي، الرئيسين النيجري محمد بازوم، والتشادي محمد إدريس ديبي اتنو.

وتطرق اللقاء لمجالات التعاون بين الدول الثلاث وسبل تعزيزها بما يخدم الأمن والتنمية والمصالح المشتركة، إضافة إلى استعراض القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفق ما أوردت الوكالة الموريتانية للأنباء (رسمية).

وكان الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، قد توجه صباح الأمس إلى نيامى عاصمة النيجر، للمشاركة في أعمال القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي، حول التصنيع والتنويع الاقتصادي في إفريقيا، والدورة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي حول منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.

وتنعقد قمة الاتحاد الأفريقي حول التصنيع والتنويع الاقتصادي تحت شعار “تصنيع أفريقيا: تجديد الالتزامات بالتصنيع الشامل والمستدام والتنويع الاقتصادي”.