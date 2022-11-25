النيجر: انطلاق أشغال قمتي الاتحاد الإفريقي الاستثنائيتين حول التصنيع والتجارة

انطلقت اليوم الجمعة بنيامي عاصمة النيجر، أعمال قمتي الاتحاد الإفريقي الاستثنائيتين حول التصنيع والتجارة الحرة.

وتنعقد قمة الاتحاد الإفريقي حول التصنيع والتنويع الاقتصادي تحت شعار “تصنيع إفريقيا: تجديد الالتزامات بالتصنيع الشامل والمستدام والتنويع الاقتصادي”.

وتهدف القمة الى تسليط الضوء على تصميم إفريقيا والتزامها المتجدد بالتصنيع كأحد الركائز الاستراتيجية لتحقيق النمو الاقتصادي للقارة وأهداف التنمية، على النحو المنصوص عليه في أجندة 2063 وأجندة 2030.

وسيصدر عن القمة في ختامها بيان من المتوقع أن يجدد التأكيد على التصميم السياسي رفيع المستوى للقادة الافارقة والالتزام بتسريع عملية التصنيع في إفريقيا، بالتوازي مع التقدم في تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية.

وتم إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية رسميا في نيامي في يوليوز 2019 خلال القمة الاستثنائية ال 12 لرؤساء الدول والحكومات الافارقة.