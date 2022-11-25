موريتانيا..  الحكومة تخصص 55 مليار أوقية لميزانية «الصحة» 

خصصت الحكومة الموريتانية، أكثر من 55 مليار أوقية قديمة ميزانية لوزارة الصحة في مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2023.

وكانت لجنة المالية بالجمعية الوطنية (البرلمان الموريتاني) عقدت اليوم الجمعة اجتماعا لعرض ومناقشة ميزانية وزارة الصحة في مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2023.

وتابعت اللجنة عرضا قدمه وزير الصحة المختار ولد داهي، استعرض فيه البنود الأساسية لهذه الميزانية ومجالات صرفها.

وشهدت ميزانية وزارة الصحة زيادة 6 مليارات أوقية قديمة مقارنة بميزانية مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2022.