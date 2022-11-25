لبراكنة.. إطلاق مشروع لتوسعة مجال البث الإذاعي

أطلقت وزارة الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان، اليوم الجمعة من مقاطعة مال، بولاية لبراكنة، مشروع التوسعة الشاملة للبث الإذاعي.

وسيمكن هذا المشروع التجمعات السكنية القريبة من بلدية مال، وقرى وبلديات واد أمور وشكار، ومختلف التجمعات الواقعة في نطاق بث يتجاوز مداه 40 كلم من المتابعة الدائمة لبرامج إذاعة موريتانيا.

وقال وزير الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان محمد ولد اسويدات إنه تمت تغطية جميع مقاطعات الوطن، ومراكزه الحضرية الكبرى، وأن العمل جار على تغطية مناطق الصمت في البلاد، مع إعطاء الأولوية للمناطق الحدودية والمناطق ذات الكثافة العالية.

من جانبه، أكد المدير العام لشركة البث الإذاعي والتلفزي الموريتاني محمد سيد أحمد فال الوداني، أن إنشاء البث الإذاعي والتلفزي يعد طبقا لمقتضيات قانون تحرير الفضاء السمعي البصري تكريسا لمبدأ الفصل بين مكونتي الإنتاج والبث تجسيدا لسيادة الدولة في هذا المجال، ومساهمة في تطوير قطاع الاتصال من خلال بث الباقة الوطنية لتصل جميع مقاطعات الوطن ومعظم المراكز الإدارية وعواصم البلديات.

وأوضح أن هذه التوسعة الجديدة ستستفيد منها مدن وتجمعات تم اختيارها إثر عملية فرز، مضيفا أن من بين المشاريع ذات الأولوية التي يعتزم البث الإذاعي والتلفزي الموريتاني تنفيذها في القريب العاجل، تركيب منصة رقمية جديدة بمواصفات عالية الجودة بنواكشوط، وذلك في إطار الشراكة الناجحة مع المؤسسة العربية للاتصالات الفضائيه (عرب سات) والتى ستتم تدشينها نهاية 2022، بالإضافة إلى تعزيز قدرات طواقم المؤسسة ومواكبة التطور التكنلوجي في قطاع الاتصال.