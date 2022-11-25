أخبار

مقتل أربعة موريتانيين في قصفين منفصلين خارج الحدود

صورة أحمدُ ولد الحسن أحمدُ ولد الحسن أرسل بريدا إلكترونيا منذ 3 ساعات

لقي أربعة أشخاص مصرعهم، في قصفين منفصلين، في المنطقة العازلة من الصحراء، خارج الجدار الأمني المغربي، خلال اليومين الأخيرين،.

وأفاد مراسل صحراء ميديا في ولاية تيرس زمور شمالي البلاد، نقلا عن مصادر محلية، أن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم في القصف الأول، قرب الحدود الشمالية لموريتانيا، بعد استهداف سيارتهم، بالقرب الحدود، غير بعيد من مدينة أفديرك في أقصى شمالي البلاد.

وأضافت المصادر، أن السيارة التي تعرضت للقصف، كانت تقل ثلاثة أشخاص بينهم منمي موريتاني ورفيق له، بالإضافة إلى شخص ثالث رجحت المصادر أن يكون أحد مهربي المخدرات.

وأشارت المصادر، إلى أن شخصا ثالثا لقي مصرعه في قصف مجهول المصدر، خارج الحدود الموريتانية الشمالية، مؤكدة أنه يعمل راعيا لدي أحد الأشخاص الذين لقوا حتفهم في القصف الأول.

وكان عدد من المنقبين الموريتانيين، قضوا على فترات متفاوتة، في أكثر من قصف في المناطق المحاذية للحدود الشمالية لموريتانيا، أثناء تنقيبهم عن الذهب.

وسبق  للحكومة الموريتانية، أن طالبت أكثر من مرة، المواطنين الموريتانيين في تلك المنطقة، باحترام التعليمات الصادرة من الجهات المعنية بخصوص ضرورة التزامهم بممارسة نشاطاتهم داخل التراب الموريتاني تفاديا للخطر.

- حــمــل التطبيق وتوصل بكل جديد -

App Store Google Play
صورة أحمدُ ولد الحسن أحمدُ ولد الحسن أرسل بريدا إلكترونيا منذ 3 ساعات

مقالات ذات صلة

مندوبية “تآزر” تبدأ تحيين السجل الاجتماعي

منذ 59 دقيقة

لبراكنة.. إطلاق مشروع لتوسعة مجال البث الإذاعي

منذ 8 ساعات

موريتانيا..  الحكومة تخصص 55 مليار أوقية لميزانية «الصحة» 

منذ 9 ساعات

النيجر: انطلاق أشغال قمتي الاتحاد الإفريقي الاستثنائيتين حول التصنيع والتجارة

منذ 14 ساعة
زر الذهاب إلى الأعلى