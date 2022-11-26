الحوض الغربي.. 980 مليون أوقية لتوفير المياه الرعوية

أطلقت التنمية الحيوانية، من ولاية الحوض الغربي، المكونة الأولى من مشروع المحطات الرعوية، التي يبلغ عدد محطاتها الرعوية المنفذة 45 محطة.

وتهدف المكونة إلى توفير المياه الرعوية في مناطق تجمع ومرور قطعان الماشية، وفي المسارات الرعوية في رحلات الانتجاع.

ويبلغ الغلاف المالي للمشروع 980 مليون أوقية، بتنفيذ من المكتب الوطني للبحوث وتنمية الثروة الحيوانية والنظام الرعوي (أونارديب).

وقال وزير التنمية الحيوانية في حفل إن هذه المحطات ستساهم في توفير المياه الرعوية، لعشرات الآلاف من قطعان الماشية وبالأخص في المناطق ذات المخزون الرعوي الهام.

وأكد الوزير على أن القطاع يعمل على خلق ديناميكية جديدة، لتثمين المنتجات الحيوانية، وتشجيع التصنيع، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.

ودعا المنمين والفاعلين، لمواكبة الجهد الحكومي، سبيلا إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتوجات الحيوانية، وحتى تصديرها إلى الأسواق الإقليمية والدولية.