دراسة: شرب لترين من الماء يوميا ليس ضروريا

أفادن دراسة جديدة، أن التوصيات الطبية بضرورة شرب 8 أكواب من الماء يوميا، (ما يعادل ليترين)، ليست مناسبة للجميع، فالكثير من الناس لا يحتاجون إلا إلى 1.5 لـ1.8 لتر يومياً، أي أقل من اللترين الموصى بها عادة.

وقالت الدراسة التي نشرت نتائجها في مجلة “نيتشر” العلمية،أن “التوصية الحالية بشرب 8 أكواب من الماء يوميا غير مدعومة علمياً على الإطلاق”، وأضافت أن “معظم العلماء ليسوا متأكدين من مصدر هذه التوصية”.

وترى الدراسة أن إحدى المشكلات،المطروحة، أن التقديرات السابقة لاحتياجات الإنسان من الماء تتجاهل أن غذاءنا يحتوى على الماء الذي يمكن أن يساهم بنسبة كبيرة من إجمالي استهلاكنا. كما أوضحت أنه “إذا كنت تأكل فقط الخبز والبيض، فلن تحصل على الكثير من الماء من الطعام. لكن إذا كنت تأكل اللحوم والخضراوات والأسماك والمعكرونة والأرز، فيمكنك الحصول على حوالي 50% من احتياجات الجسم المائية”. شملت الدراسة 5604 أشخاص تراوحت أعمارهم بين 8 أيام و96 عاما من 23 دولة، وكان بينهم أفراد يشربون كوبا من الماء استبدلت ذرات الهيدروجين فيه بالديوتيريوم، وهو نظير ثابت للهيدروجين موجود بشكل طبيعي في جسم الإنسان وغير ضار على الصحة. وكشف معدل التخلص من الديوتيريوم الإضافي مدى سرعة قلب الماء في الجسم، ووجدت الدراسة أن المقياس يختلف على نطاق واسع اعتمادا على عمر الشخص وجنسه ومستويات نشاطه ومحيطه. فالأشخاص الذين يعيشون في المناخات الحارة والرطبة، وعلى ارتفاعات عالية والرياضيين والنساء الحوامل والمرضعات لديهم معدل دوران أعلى، ما يعني أنهم بحاجة إلى شرب المزيد من الماء. الدراسة اعتبرت أن الاقتراح الشائع، بأنه يجب علينا جميعا شرب 8 أكواب من الماء – أو حوالي لترين يوميا – ربما يكون رقما كبيرا جدا بالنسبة لمعظم الأشخاص.