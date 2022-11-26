مالي.. مايغا يعرب عن استعداده لاستعادة منصبه كوزير أول

استقبل رئيس المرحلة الانتقالية في مالي العقيد عاصمي غويتا، مساء الجمعة، شوغيل كوكالا مايغا، الذي أكد له استعداده لاستعادة منصبه كوزير أول، بعد ثلاثة أشهر من الغياب لأسباب صحية بحسب مقطع فيديو بثته رئاسة الجمهورية.

وكان شوغيل كوكالا مايغا، 64 عاما، قد أصيب بجلطة دماغية في أغسطس الماضي وتم نقله إلى المستشفى. وعين العقيد غويتا على إثر ذلك ببضعة أيام، العقيد عبد الله مايغا، وزيرا ومتحدثا باسم الحكومة، لتولي المنصب مؤقتا.

وتم تعيين شوغيل كوكالا مايغا، على رأس الحكومة في يونيو 2021 بعد الانقلاب الثاني في مالي.

وذكرت الرئاسة أن العقيد غويتا استقبل شوغيل كوكالا مايغا صباح اليوم الجمعة.

وقال شوغيل كوكالا مايغا في مقطع الفيديو الذي أوردته الرئاسة على الفيسبوك: “أنا بخير اليوم (…) أتيت لأحيي العقيد غويتا وأشكره وأقول له إنني مستعد لاستئناف العمل”.