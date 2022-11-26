ولد محمد لغظف يطالب بنبذ الخلافات والتشرذم قبيل الانتخابات

قال الوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية، مولاي ولد محمد لغظف، إن موريتانيا مقبلة على انتخابات هيئت لها كافة الظروف لضمان شفافيتها، مطالبا الجميع بنبذ الخلافات والتشرذم و «إشاعة ثقافة الأخوة والمحبة».

جاء ذلك خلال لقاء موسع جمعه مساء أمس الجمعة مع منتخبي و أطر مدينة عدل بكرو بالحوض الشرقي، شرقي البلاد.

وبدأ ولد محمد لغظف قبل أيام جولة في ولاية الحوض الشرقي، اجتمع فيها مع منتخبي المنطقة وأطرها.

وبدأت في موريتانيا حملات ترشح سابقة لأوانها للانتخابات النيابية و الجهوية و البلدية 2023، يخشى أن تؤجج الصراعات السياسية المحلية في موريتانيا.

وذكرت مصادر خاصة لصحراء ميديا أن الهدف الأبرز في جولة ولد محمد لغظف هو تهدئة هذه الصراعات السياسية المحلية.

وقال ولد محمد لغظف في بداية زيارته لولاية الحوض الشرقي إن على التشكيلات السياسية أن تجعل من الانتخابات المقبلة فرصة للتقارب بعيدا عن التنافر وتعميق الخلافات، خدمة لترسيخ الممارسة الديمقراطية في موريتانيا ، مشيرا إلى أن رئيس الجمهورية على مسافة واحدة من كل الأحزاب.