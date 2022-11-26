موريتانيا.. الحكومة توزع 20 ألف قنينة غاز على آلاف الأسر

وزعت الحكومة الموريتانية، اليوم السبت، 20 ألف قنينة من غاز البوتان مع لوازمها من أفران الطبخ على 20 ألف أسرة في عموم البلاد، بتكلفة وصلت إلى 327 مليون أوقية قديمة .

وقال المندوب العام للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء”تآزر”، محمد عالي ولد سيدي محمد، إن البرنامج يهدف إلى «مساعدة الأسر المتعففة في التحول من استخدام الفحم والحطب إلى استخدام الغاز وذلك تعزيزا لأهداف الاستراتيجية الوطنية للبيئة والتنمية المستدامة والتزامات بلادنا الدولية في قمم المناخ ».

وبدوره قال محمد ولد سيدي، المدير العام لشركة ريم غاز، إن هذا البرنامج يشكل مبادرة « جادة من طرف المندوبية العامة للتضامن الوطني ومكافحة الاقصاء”تآزر”في مجالي مكافحة التصحر وتحسين الظروف المعيشية للعائلات الأكثر احتياجا في عموم البلاد ».