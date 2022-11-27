اكتشاف فيروس “يشبه كورونا” في خفافيش بالصين

قال علماء إنه تم اكتشاف فيروس شبيه بكورونا، في خفافيش جنوبي الصين، موضحين أنه “واحد من 5 فيروسات من المحتمل أن تنتقل إلى البشر من الخفافيش”.

ويرتبط الفيروس، المعروف باسم “BtSY2″، ارتباطا وثيقا بفيروس “SARS-CoV-2″، المسبب لكوفيد.