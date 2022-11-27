وضع حجر الأساس لبناء مراكز للصيد القاري في ثلاث ولايات

وضع وزير الصيد والاقتصاد البحري محمد لد عابدين ولد أمعييف، حجر الأساس لتشييد ثلاث مراكز للصيد القاري وتربية الأحياء المائية في ولايات لعصابة والحوض الشرقي ولبراكنه.

وقال ولد أمعييف أن تشييد هذه المراكز يهدف إلى تنمية وتطوير جميع المسطحات المائية لأغراض الصيد القاري وإقامة مزارع لتربية الأسماك من أجل تثمين مقدرات الثروة السمكية في هذه المياه”.

وأضاف أن هذه المراكز “ستساعد على تثبيت السكان في مواطنهم الأصلية ومكافحة الفقر وانعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية”، على حد تعبيره.

وأكد الوزير أن قطاعه كون الصيادين ووزع الزوارق على المهتمين بالصيد القاري في كنوكوصة، متعهدا بتذليل جميع الصعوبات وتهيئة الظروف من أجل “أن تكون كنكوصة مصدرة للسمك لمدينة كيفه”.

وأضاف بأنه ستكون هناك متابعة للبحيرة من المكتب الوطني للتفتيش الصحي والحرص عليها من التلوث حتى لا تضر أي شخص لأن السمك ينقل المواد السامة بسرعة، كما ستكون هناك أحواض في هذا المركز لإستزراع الأسماك من أجل زيادة انتاجية البحيرة من الأسماك وهناك تجارب ناجحة في انواذيبو وبحيرة محموده وسيتم أيضا إحصاء شامل للمهتمين بالصيد القاري من أجل اعطاء أولوية لهم.