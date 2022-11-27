موريتانيا تبدأ تنفيذ مخططات عمرانية في سبع مدن

أطلقت الحكومة الموريتانية، اليوم الأحد، من مدينة تامشكط عمليات تنفيذ المخططات العمرانية في سبع مدن.

وتشمل المدن التي ستنفذ فيها المخططات العمرانية؛ تمبدغه وجيكني في الحوض الشرقي، وتامشكط في الحوض الغربي، وبومديد في لعصابه، ولكصيبه1 في كوركول، وأركيز وانتيكان في اترارزه.

وأوضح مدير العمليات الحضرية بالوزارة محمد ولد سيدي علي أن هذه المخططات ستساهم، في “إخراج مدننا من واقع الفوضى والعشوائية، اللذين ظلت تتوسع في ظلهما عبر عقود مضت، إلى واقع عمراني منتظم ومخطط له، يراعي طبيعة واحتياجات كل مدينة حسب خصائصها الجغرافية والاقتصادية والاجتماعية”.

وقال ولد سيدي إن إعداد هذه المخططات يمر بخطوات علمية وفنية تبدأ بإعداد صور جوية دقيقة، تمكن من تكوين صورة شامل عن واقع عمران المدينة وطبيعة استخدام الأراضي الواقعة في حيز المدينة، كما تسمح بتكوين صورة شاملة عن السياق الجغرافي والبيئي لها، تاليا، يتم استخراج النموذج الرقمي الميداني المحدد لمستويات التضاريس وذلك بهدف معرفة وتحديد المناطق غير الصالحة للسكن كتلك المنخفضة المعرضة للغمر على الدوام، أو المناطق ذات التضاريس الوعرة”.

وأشار ولد سيدي علي إلى أنه من أجل تنفيذ تلك المخططات تم توقيع اتفاقية بين وزارة الداخلية واللامركزية ووزارة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي لتنفيذ مخططات تلك المدن.

وأكد أنه تم رصد ما يلزم من تجهيزات ووسائل لكي تتم هذه العملية في أفضل الظروف، على أن تشمل على وجه التحديد فتح الشوارع، وتحديد معالم منطقة التوسعة، وكذلك تحديد المقاطع ضمن مخطط إعادة الهيكلة.

وخلص مدير العمليات الحضرية إلى القول “أسجل هنا بأنها المرة الأولى التي يتم فيها إطلاق تنفيذ مخططات عمرانية بعد إعدادها وفق معايير فنية، لتجسيدها على أرض الواقع”.