وزير الصحة: 80% من الاستثمارات الطبية متمركزة في نواكشوط

قال وزير الصحة الموريتاني المختار ولد داهي، إن ثمانين في المائة من الاستثمارات الطبية الخصوصية متمركزة في العاصمة نواكشوط.

ولد داهي كان يتحدث، اليوم الأحد في خطاب له بمناسبة تدشين مصحة “مديبول” الخصوصية، إذ أكد أن قطاعه يشجع الاستثمارات الخصوصية في موريتانيا.

وأضاف الوزير أن الحكومة تعتبر أن القطاع الخصوصي أحد دعامات المنظومة الصحية تماما كالقطاع الصحي العمومي، متعهدا بتسريع إجراءات الاعتماد لفائدة طلبات المصحات والعيادات الخصوصية.

لكن الوزير عاد ليطالب المستثمرين في القطاع الخصوصي إلى المزيد من الالتزام بدفتر الشروط والالتزامات المنصوص عليها بدءا بمعيارية البنى التحتية والتجهيزات الطبية.

وقال ولد داهي إنهم سيعززون المصادر البشرية للمفتشية العامة للصحة من أجل الاطلاع بمهامها في تفتيش الوحدات الصحية العمومية والخصوصية.

وشدد الوزير على أن المفتشية ستطبق النصوص المعمول بها في حالات تأكيد “النواقص” و“المخالفات“.