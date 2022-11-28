موريتانيا.. مسيرات راجلة لحملة المشاعل بمناسبة ذكرى الاستقلال

نظمت قيادة الأركان العامة للجيوش، ليل الأحد/ الاثنين في نواكشوط، مسيرة راجلة لحملة المشاعل، وذلك بمناسبة الذكرى ال 62 لعيد الاستقلال الوطني.

وشاركت في هذه المسيرة ،تشكيلات من كتيبة القيادة والخدمات، وموسيقى القوات المسلحة.

وانطلقت المسيرة على أنغام الموسيقى العسكرية من مقر قيادة الأركان العامة للجيوش عبر شارع جمال عبد الناصر باتجاه رئاسة الجمهورية ثم البنك المركزي الموريتاني والجمعية الوطنية وقيادة أركان الحرس الوطني، بإتجاه الثانوية العربية لتنتهي عند المدخل الغربي لقيادة الأركان العامة للجيوش.

وخرج سكان الأحياء التي جابتها المسيرة لمشاهدة هذا التقليد العسكري السنوي، فيما نظمت مسيرات مماثلة في مختلف ولايات الوطن.

إلى ذلك، نظمت قيادة أركان الحرس الوطني أيضا مسيرة راجلة لحملة المشاعل بمناسبة الاستقلال.

وانطلقت مسيرة أركان الحرس على أنغام الموسيقى العسكرية من ملتقى الطرق المعروف ب”كرفور الدايات الثلاث”باتجاه مقر ولاية نواكشوط الجنوبية.

وشارك في المسيرة وحدات من موسيقى الحرس الوطني وتجمع القيادة والخدمات والتجمع الخاص للأمن رقم 1 وتجمع حفظ النظام والقتال رقم 1 والوحدة الخاصة والوجار.