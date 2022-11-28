مصرع 11 شخصا إثر انهيار أرضي بالكاميرون

لقي ما لا يقل عن 11 شخصا مصرعهم ، مساء أمس الأحد ، جراء انهيار أرضي خلال تجمع تكريما لذكرى أناس متوفين في حي شعبي في ياوندي، عاصمة الكاميرون ، حسبما أعلن حاكم المنطقة للإذاعة العامة CRTV.

وذكرت وسائل إعلام أن الشرطة نقلت أربع جثث غطيت بملاءات بيضاء من حي داماس الشعبي عند الطرف الشرقي لياوندي.

ونقلت وسائل إعلام ،عن سكان قولهم، إن عدة عائلات كانت موجودة تحت خيم كبيرة نصبت على أرض بور عند قمة هضبة، حين انهارت الأرض تحت قسم من الموجودين.

وأوضح ناسيري بول بيا حاكم المنطقة الوسطى ، التي تقع بها ياوندي ، على أمواج قناة CRTV ، “في الوقت الحالي لدينا 11 جثة، ويتواصل البحث للعثور على جثث أخرى تحت الأرض”.

وأضاف “إنه تجمع لأشخاص أرادوا الحداد على أفراد” عائلاتهم “الذين غادروا قبلهم. كان بعضهم جالسا في خيمة حين حدث انهيار أرضي في وقت مبكر من المساء”.