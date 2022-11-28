غزواني: سندعم المدرسة الجمهورية بـ20 مليار أوقية هذه السنة

أعلن الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني ليل الأحد/الاثنين إن حكومته أنشأت صندوقا لدعم المدرسة الجمهورية سيتم هذه السنة تزويده من ميزانية الدولة بعشرين مليار أوقية قديمة.

وأضاف ولد الغزواني أن الصندوق مخصص لبناء وإعادة تأهيل وتجهيز البنى التحتية المدرسية.

وعدد ولد الغزوانيخلال خطاب بمناسبة ذكرى الاستقلال بعض انجازاته في مجال التعليم خلال مأموريته.

وقال ولد الغزواني إنه تم اكتتاب 8.000 مدرس ما بين معلم واستاذ منذ ومفتش،بالإضافة إلى إطلاق برنامج طموح لتحديث وتوسيع البنية التحتية، مكن حتى الآن من بناء 1.625 حجرة منذ 2019.

وأشار إلى أنه سيتم إطلاق 1500 حجرة دراسية جديدة قبل افتتاح العام الدراسي المقبل.

و أشار ولد الغزواني إلى إطلاق برنامج واسع للكفالات المدرسية لصالح 190.000 تلميذ في 1200 مدرسة موزعة على كل الولايات، بالإضافة اقتناء ما يناهز 3.200.000 كتاب مدرسي.