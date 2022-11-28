مرسوم رئاسي يسمح بالإفراج عن 228 من سجناء الحق العام

أعلنت رئاسة الجمهورية، أن الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني أصدر مرسوما يسمح بالإفراج عن 228 من سجناء الحق العام المدانين بأحكام نهائية.

وقالت الرئاسة في مرسوم، إنه بناء على مقتضيات المادة 37 من الدستور أصدر الرئيس مرسوما بتخفيض مدة سنة من العقوبة النافذة السالبة للحرية، سيستفيد منها بالإفراج المباشر 228 من سجناء الحق العام.

ونوهت الرئاسة أن هذه المرسوم لا يستفيد منه المدانون بالجرائم ذات صلة بالقتل العمد أو الإرهاب أو الاغتصاب، الاتجار بالأشخاص والممارسات الاستعبادية، أو التحريض على الكراهية والتميز أو اختلاس المال العام أو تزوير العملات.