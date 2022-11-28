غزواني يوشح 42 شخصية خلال رفع العلم (أسماء)

وشح الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، في حفل رفع العلم، اليوم الاثنين، 42 شخصا، بمناسة الذكرى 62 لعيد الاستقلال، بينهم عسكرون أبرزهم المدير العام للأمن الوطني، بالإضافة إلى موظفين ببعض القطاعات الحكومية، والناشطين في المجتمع المدني.

كما وشح ولد الغزواني خلال حفل رفع العلم الفقيه الراحل القاضي يورو كيده، والسياسي الراحل كان حاميدو بابا، وجاء التوشيحات على النحو التالي:

وسام ضابط كبير في نظام الاستحقاق الوطني

الفريق مسغارو سيدي اقويزي المدير العام للأمن الوطني

وسام كوماندور من نظام الاستحقاق الوطني

اللواء يعقوب محمد عالي مساعد قائد أركان الحرس الوطي سابقا

وسام ضابط من نظام الاستحقاق الوطني

اللواء الذهبي جعفر ـ المستشار الامني للوزير الأول سابقا

إزيد بيه محمد محمود ـ مدير المدرسة العليا للأساتذة

العقيد الحسن بمب مكت ـ قائد المكتب الثاني بالقيادة العامة لأركان الجيوش

العقيد الزين اسويدات ـ مستشار وزير الدفاع الوطني

العقيد الحسن أحمدو الداه ـ قائد المكتب الرابع بقيادة أركان الدرك الوطني

محمد الحسن الشيخ ـ المفتش العاملوزارة المالية حاليا

النامي محمد كابر صالحي ـ محافظ التراث سابقا بوزارة الثقافة

وسام فارس من نظام الاستحقاق الوطني

المرحوم كان حاميدو بابا

جاي لين مكيت ـ آمريكي يرأس منظمة “نورا” غير الحكومية

ميمونة بلال أعمر ـ مدير قطب التنمية بصندوق الإيداع والتنمية

محمد محمد عبد الله ببانه ـ القنصل الموريتاني بجدة

العقيد محمد الأمين محمد ابلال ـ قائد المنطقة العسكرية الثانية بأطار

العقيد ساماتي بوبو كانديا ـ مستشار سابق لوزير الدفاع

العقيد محمد فال بيب ـ مدير الإشارة بقيادة الأركان العامة للجيوش

الطبيب العقيد الطاهر إسماعيل بوظاية ـ رئيس مصلحة المسالك البولية بالمستشفى العسكري

المفتش العسكري لمرابط محمد إياهي ـ رئيس مكتب جمارك نواكشوط

محمدو محمدن أمين ـ مدير التوثيق والنشر والاتصال بجامعة نواكشوط العصرية

محمد سيد أحمد فال الواداني ـ المدير العام لشركة البث الإذاعي

صالح عبد السلام جمعة ـ مدير مكتب المساعدات الكويتي بموريتانيا

الشيخ أمينو الصوفي الصوفي ـ رئيس جمعية طيبة للثقافة

المرحوم القاضي يورو كيده

محمد الأمين ولد الفاضل ـ ناشط في المجتمع المدني

وسام الامتنان الوطني

المقدم مامادو حمادي با ـ رئيس مصلحة بمركز العمليات بقيادة الأركان العامة للجيوش

المقدم محمد أعلي أكرمبله ـقائد قوات المشاة البحرية بقيادة أركان البحرية

مولاي إدريس سيدي محمد عباس ـ الرئيس المدير العام لشركة ، 3M SEA FOOD

الطبيبة الرائدة عالية مونيك جلياه ـ مديرة التدريب بالمسرسة العسكرية للصحة

النقيبد محمد فال محمد سعيد محسن ـ رئيس مصلحة الإشارة بمديرية الأمن الوطني

النقيب باب أحمدو بمب ـ رئيس مصلحة الإشارة بمديرية الأمن الوطني

الضابط مونتاكا مامادو با ـ المدير الجهوي لتجمع أمن الطرق بالبراكنة

الملازم أول سيداتي عينيا الكصري ـ قائد عملية إنقاذ الطقل شبو في بومديد

المساعد أول محمد معطل محمد ـ رئيس الخدمات العامة للتجمع الخارج عن الصف

صدفي محمد عبد الرحمن السخاوي ـ مدير المنح بوزارة التعليم العالي

مريم محمد محمود عبيد الرحمن ـ مفتشة بوزارة التجهيز والنقل

الحضرامي محمد الأمين أن ـ رئيس مكتب الحالة المدنية في لكصر

ميدالية شرف من الدرجة الأولى

المساعد أحمد دين مختار ـ من عناصر الأمن المقربة من الرئيس

ميدالية شرف من الدرجة الثانية

الرقيب أول من الشرطة محمد محمود موسى ـ الإدارة الإدارية والمالية للأمن الوطني

عيشة محمد محمود أمود ـ معلمة بمدرسة سيتي بلاج بتفرغ زينة

ميدالية الشرف من الدرجة الثانية

الرقيب أول سعدانه حبابة الزين ـ عاملة بتجمع الخدمات والأمن بقيادة الحرس

رجل إطفاء سليمان آمادو ديالو ـ أحد عناصر عملية إنقاذ الطفل شبو في بومديد

رجل إطفاء ـ أحد عناصر عملية إنقاذ الطفل شبو في بومديد