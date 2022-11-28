ملك المغرب: نحرص على شراكة استراتيجية مع موريتانيا

وجه الملك المغربي محمد السادس، برقية تهنئة إلى الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، بمناسبة احتفال بلاده بذكرى عيد الاستقلال الثانية والستين.

وقال الملك المغربي في البرقية: “أغتنم هذه المناسبة الوطنية، لأيشيد بمتانة العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع بين المملكة المغربية والجمهورية الإسلامية الموريتانية”.

وعبر محمد السادس عن حرصه “على مواصلة العمل سويا مع الرئيس الموريتاني، للرقي بالعلاقات الثنائية إلى مستوى شراكة استراتيجية، بما يستجيب لطموحات البلدين والشعبين الشقيقين”.

وأعرب الملك المغربي، في هذه البرقية، باسمه الخاص وباسم الشعب المغربي، عن أحر التهاني وأصدق المتمنيات للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني بموفور الصحة والهناء، وللشعب الموريتاني الشقيق بدوام التقدم والرخاء.