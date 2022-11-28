الحكومة السنغالية: سنعزز مكافحة الإرهاب والمخدرات والجريمة

قال وزير الداخلية السنغالي أنطوان فيليكس ديومي، إن الحكومة عازمة على مواصلة جهودها للرفع من قدرتها على مكافحة الإرهاب والمخدرات والجريمة.

وأوضح ديوم، في كلمة له خلال تدارس نواب الجمعية الوطنية (البرلمان) لمشروع ميزانية وزارته لعام 2023، أن تدارس مشروع ميزانية وزارة الداخلية يتم في “سياق أمني معقد” تطبعه “قضايا وتحديات جديدة ترتبط بقرب استغلال السنغال لحقول من النفط والغاز”.

وأفاد تقرير للجمعية الوطنية، أن التزامات وزارة الداخلية، المكلفة على الخصوص بالأمن العمومي، تبلغ أكثر من 310 مليار فرنك أفريقي (حوالي 491.2 مليون دولار أمريكي)، وأشار التقرير إلى أن مبلغ اعتمادات الأداء للوزارة المذكورة يزيد عن 180 مليار فرنك أفريقي (حوالي 285.2 مليون دولار).

وقد تم تعليق الجلسة العامة المخصصة لتدارس هذا المشروع، بسبب خلافات بين نواب من الأغلبية وآخرين من المعارضة، ومن المتوقع استئناف الجلسة صباح الاثنين بحسب ما قرره رئيس الجمعية الوطنية أمادو مامي ديوب.