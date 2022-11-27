نواكشوط.. افتتاح منتجع سياحي على شاطئ المحيط

دشن وزير الصيد والاقتصاد البحري في الحكومة الموريتانية، وزير السياحة وكالة، محمد ولد عابدين ولد امعييف الأحد على منتجع “صباح” السياحي على شاطئ المحيط الأطلسي بالعاصمة نواكشوط.

وقالت مديرة السياحة بوزارة التجارة والصناعة والصناعة التقليدية والتجارة مريم بنت البشير إن هذا المرفق السياحي الجديد، سيساهم بشكل مباشر في تحقيق الأهداف الاستراتيجة لتطوير الاقتصاد الوطني في مجال السياحة.

وأشارت بنت البشير إلى أن المنتجع سيتمكن من تقديم خدمات فندقية متنوعة بسعة 50 سريرا، إضافة لخدمات رياضية متعددة لمختلف الفئات العمرية، فضلا عن توفير 80 فرصة عمل مباشرة، و200 فرصة عمل غير مباشرة.

وأضافت مديرة السياحة، أن قطاعها، كون 500 شاب وشابة في مختلف التخصصات الفندقية، وافتتح أول مدرسة فندقية وسياحية دشنت شهر نوفمبر الجاري، وشرع في تحيين القانون المنظم للنشاط السياحي.

وأكدت بنت البشير أن البنية التحتية للإيواء في البلاد ما فتئت تتعزز بفعل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ونتيجة للاستراتجية الناجحة الرامية لتحسين مناخ الاستثمار.

وأضافت أن الطاقة الاستيعابية لمنشآت الإيواء تجاوزت عتبة 13050 سريرا، كما توفر 12030 فرصة، من بينها 2130 فرصة عمل مباشرة في مجال الإيواء، مردفة أنه من المسلم به أن كل فرصة عمل مباشرة تساهم في خلق ما بين 3 إلى 4 وظائف غير مباشرة.

مدير منتجع صباح عبد الرحمن محمد مالك، أكد أن المشروع يعد مساهمة متواضعة في تجسيد رؤية الرئيس محمد ولد الغزواني، في تطوير السياحة، وتحسين الخدمات العامة في البلد، وكذا المساهمة في تثمين مقدرات البلاد المختلفة، مشاركة في خدمة الوطن، وسعيا للنهوض بالاقتصاد الوطني.

وأكد مدير المنتجع أن الإصلاحات التي أدخلتها الحكومة على مناخ الأعمال، وقوانين الاستثمار، وقواعد الشراكة بين القطاعين العام والخاص، توفر من الضمانات، والفرص ما يجعل رجال الأعمال والمستثمرين مطالبين برفع التحدي، ودخول مجال الاستثمار بوعي وشمولية، وإرادة قوية، وروح وطنية صادقة.