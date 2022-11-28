غزواني يدشنُ مشاريع خدمية في تجكجة 

دشن الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، مساء اليوم الاثنين، في مدينة تجكجة وسط البلاد بعض المشاريع الخدمية.

وشملت هذه المشاريع، محطة كهربائية بقدرة 1500كيلوات ستغطي حاجة المدينة من الكهرباء خلال جميع فصول السنة، كما «تعتبر جزءا من البرنامج الاستعجالي الهادف إلى تعزيز البنى التحتية الكهربائية في خمسين مدينة داخل البلد» وفق ما أوردت الوكالة الموريتانية للأنباء.

كما وضع ولد الغزواني حجر الأساس للطريق الرابط بين تجگجة وبومديد والشبكة الحضرية في مدينة تجگجة، وإنجاز الجزء المتبقي من طريق تجكجة كيفة سيلبابي غابو، البالغ طوله 156كلم.

وبلغت تكلفة مشروع طريق تجكجة- بومديد 4 مليارات و44 مليون أوقية جديدة ، ومن المقرر تنفيذه خلال فترة زمنية قدرها 30 شهرا.

وسيفك المشروع العزلة عن عدة تجمعات سكنية من بينها دخلت مري، النكعه، عرك آشكوط، وأدروم آشواليل، إضافة إلى التاشوط الصفره ومكسم بن عامر.

ويقول المشرفون على المشروع إن هذا المقطع الطرقي سيربط أقصى شمال البلاد (مدينة أزويرات) بجنوبها (مدينة غابو)، مما سيمكن من حل مشكل التنقل بين شمال البلاد وجنوبها.