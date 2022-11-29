وزير الطاقة : 259 قرية جديدة ولجت إلى الكهرباء

قال وزير البترول والمعادن والطاقة الموريتاني، عبد السلام ولد محمد صالح، إن الحكومة اعطت أولوية قصوى للدفع بمستوى الولوج للكهرباء حيث نفذت برامج خاصة على مستوى جميع ولايات الوطن، مشيرا إلى 259 قرية جديدة ولجت إلى الكهرباء خلال السنوات الثلاث الأخيرة.

وأشار ولد محمد صالح إلى أن نسبة الولوج إلى الكهرباء ارتفعت في موريتانيا من 42 في المئة سنة 2019 إلى نسبة 53 حاليا « وذلك بفضل ارتفاع مخصصات ميزانية الدولة الموجهة إليه»، وفق تعبيره.

جاء حديث ولد محمد صالح في مدينة تجكجة وسط البلاد على هامش تدشين الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني مساء أمس الاثنين لتوسعة محطة تجگجة الكهربائية.

وأضاف ولد محمد صالح أن تدشين توسعة محطة تجكجة الكهربائية يدخل في إطار البرنامج الاستعجالي الهادف إلى تعزيز البنى التحتية الكهربائية في خمسين مدينة داخل البلد سيمكن من وضع حد الاضطرابات المتكررة التي كانت تشهده الخدمة في معظم هذه المدن ، مشيرا إلى أنه تم التركيز على جودة المعدات وصيانتها.

وأشار إلى أن هذا البرنامج الاستعجالي يتضمن عدة مكونات على المستوى الوطني، كإعادة تأهيل وتعزيز منشآت انتاج وتفريق الطاقة الكهربائية في 44 محطة كهربائية في المناطق الداخلية من البلاد ، و توسيع محطة كيفة والنعمة، بإضافة قدرها 1,5 ميغاوات من الطاقة الشمسية، إضافة إلى بناء وتجهيز 90 محطة تحويل وربطها بالشبكات الموجودة وانشاء 140كلم من خطوط شبكات الجهد المتوسط 15 أو 33 كيلو فولت فضلا عن إنشاء 400 كلم من شبكات الجهد المنخفض وتركيب 11500 إنارة عمومية وانشاء 20000 توصلة اجتماعية لصالح الفئات الهشة وبتسعرة منخفضة.

وأشار إلى أن التكلفة الإجمالية لهذا المشروع بلغت حوالي 28 مليار أوقية قديمة بتمويل من الدولة الموريتانية ستنفذ على مدى 36 شهرا.