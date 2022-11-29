توقيف موريتاني في مطار نيويورك يحمل تأشيرة مزورة

احتجزت شرطة مطار نيويورك شابا موريتانيا حاول دخول الولايات المتحدة الأميركية بتأشيرة مزورة.

وقالت مصادر مطلعة لـ”صحراء ميديا” إن الشاب وصل مطار “جي أف كندي” ظهر أمس الاثنين، قادما من السنغال و”تم التحفظ عليه في المطار بعد اكتشاف أن تأشيرته مزورة”.

وأضافت المصادر أن عددا من أفراد الجالية الموريتانية في نيويورك يبذلون “مساعي جادة لإعادة الشاب من المنطقة الدولية في مطار نيويورك، تفاديا لدخوله الأراضي الأميركية ومحاكمته بتهمة الاحتيال، وهي تهمة يعاقب عليها القانون الفيدرالي الأميركي”.

وحسب المصادر ذاتها فإن الشاب المحتجز كان يقيم في الغابون، وكان على صلة مع وسيط أوهمه أنه يعمل في السفارة الأميركية في لبريفيل، ودفع له مبلغا ماليا مع ثلاثة موريتانيين آخرين مقابل حصولهم على تأشيرة أميركية.

وارتفعت وتيرة الهجرة غير الشرعية للموريتانيين باتجاه الولايات المتحدة مؤخرا إذ تقدر جهات مهتمة عدد الموريتانيين الذين عبروا السياج الحدودي خلال السنة الحالية بحوالي ثلاثة آلاف شخص من بينهم نساء وأطفال.