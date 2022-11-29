جزر القمر.. الحكم على الرئيس السابق بالسجن المؤبد

قضت محكمة أمن الدولة في جزر القمر، أمس الاثنين، بالسجن مدى الحياة على الرئيس السابق للبلاد، أحمد عبد الله سامبي، بتهمة الخيانة العظمى.

وقال المدعي العام علي محمد جنيد، الخميس الماضي: « لقد خان المهمة التي كلفه بها مواطنو جزر القمر ».

ويتهم سامبي، (64 عاما) المعارض الرئيسي للرئيس الحالي غزالي العثماني، بالتورط في «فضيحة برنامج المواطنة الاقتصادية »، وكان الرئيس السابق (2006-2011) أصدر قانونا في العام 2008 يتيح بيع جوازات السفر بسعر مرتفع لمن يسعون للحصول على الجنسية.

واتُهم سامبي بــ«اختلاس ثروة في إطار هذا البرنامج، وبلغت الخسائر التي لحقت بالحكومة جراء ذلك أكثر من 1,8 مليار يورو» وتمثل هذه الخسائر وفقا للمدعي العام، أكثر من الناتج المحلي الإجمالي للأرخبيل الصغير الفقير الواقع في المحيط الهندي.

وقال أحد محامي الطرف المدني إريك إيمانويل سوسا: «لقد منحوا فاسقين الحق في بيع جنسية جزر القمر كما نبيع الفول السوداني».

و من جانبه، قال محامي الدفاع الفرنسي لوكالة فرانس برس جان-جيل حليمي: «لم يعثر على أي أثر لهذه الأموال ولم يكتشف أي حساب».

وكان سامبي الذي يقبع في الحبس الاحتياطي منذ أكثر من أربع سنوات، يُحاكم في الأصل بتهمة الفساد، وفي سبتمبر، أعيد تصنيف الوقائع على أنها خيانة عظمى، وهي جريمة، وفق حليمي، “غير موجودة في قانون جزر القمر”.