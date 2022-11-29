الولايات المتحدة: نقدر الشراكة مع موريتانيا ضد الإرهاب

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني ج. بلينكن، إن موريتانيا أظهرت التزاما نشطا بتحسين الحوكمة ومعالجة الشواغل المتعلقة بحقوق الإنسان وتحفيز التنمية الاقتصادية، وخاصة في أعقاب وباء كوفيد-19.

وأضاف الوزير الأمريكي في تهنئة بمناسبة الذكرى الثانية والستين لعيد الاستقلال الموريتاني، إن بلاده، “تقدر الشراكة المتينة مع موريتانيا، في المعركة ضد الإرهاب الإقليمي”.

واعتبر وزير الخارجية الآمريكي، أن ماوصفها “بالمعركة ضد الإرهاب”، أساسية لرفاه الشعبين الموريتاني والأمريكي.

وقال بلينكن: “تأكدوا فيما تحتفلون بعيد استقلالكم، أن الولايات المتحدة تقدر علاقاتنا الثنائية إلى أبعد الحدود، وتتطلع إلى شراكتنا في الأعوام القادمة”.

وقدم التهنئة “لموريتانيا حكومةً وشعباً في عيد استقلالها الثاني والستين، وذلك بالنيابة عن حكومة الولايات المتحدة والشعب الأمريكي”.