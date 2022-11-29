البرلمان يناقش ميزانية مفوضية حقوق الإنسان

ناقشت لجنة المالية بالجمعية الوطنية (البرلمان الموريتاني) اليوم الثلاثاء، ميزانية مفوضية حقوق الإنسان والعمل الانساني والعلاقات مع المجتمع المدني، في مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2023.

وتبلغ ميزانية مفوضية حقوق الإنسان في مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2023 ( 250.813.696) أوقية جديدة.

وتابعت اللجنة خلال الاجتماع عرضا قدمه مفوض حقوق الإنسان والعمل الانساني والعلاقات مع المجتمع المدني الشيخ أحمدو ولد أحمد سالم ولد سيدي، استعرض فيه البنود الأساسية لهذه الميزانية ومجالات صرفها.