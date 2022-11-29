كأس العالم.. تأهل تاريخي للسنغال واحتفالات تعم البلاد

تأهل المنتخب السنغالي لكرة القدم، بطل القارة الأفريقية، إلى الدور ثمن النهائي من كأس العالم بعد الفوز على الإكوادور بهدفين لهدف، في إنجاز تاريخي أشعل احتفالات في جميع المدن السنغالية.

وسبق أن خاضت السنغال منافسات كأس العالم ثلاث مرات، وهذه هي المرة الثانية التي تتأهل فيها إلى دور ثمن النهائي، بعد الأولى عام 2002 في كوريا الجنوبية واليابان عندما وصلت إلى ربع النهائي.

وسجل مهاجم واتفورد الإنكليزي اسماعيلا سار (44 من ركلة جزاء) ومدافع تشلسي الإنكليزي خاليدو كوليبالي (70) هدفي السنغال، ولاعب وسط برايتون الإنكليزي مويسيس كايسيدو (68) هدف الإكوادور.

وهو الفوز الثاني تواليا للسنغال، بعد الأول على قطر المضيفة 3-1 في الجولة الثانية، عقب خسارتها المباراة الاولى امام هولندا صفر-2.

وخرج السنغاليون بالآلاف في مدن البلاد احتفالا بتأهل منتخب بلادهم، فيما تجمهر الآلاف أمام بوابة القصر الرئاسي في العاصمة دكار، وخرد لتحيتهم الرئيس ماكي صال.

وكتب الرئيس السنغالي عبر وسائل التواصل الاجتماعي محتفيا بالتأهل، ووصف النصر بأنه “عظيم”، وقال مخاطبا اللاعبين السنغاليين: “أي مباراة! أي لاعبين! لقد أحييتم في هذا اليوم التاريخي ذكرى باب بوبا ديوب”، في إشارة إلى أحد أبرز لاعبي السنغال في التاريخ، توفي قبل عدة أشهر.