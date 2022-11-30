الرباط.. سفير موريتانيا يشيد بعلاقات بلاده مع المغرب

أشاد السفير الموريتاني بالرباط محمد ولد حناني بمستوى العلاقات الثنائية بين بلاده والمملكة المغربية، واصفا تلك العلاقات بأنها “شهدت تطورا لافتا خلال السنوات ااأخيرة”.

جاءت تصريحات ول حناني خلال حفل نظمته السفارة في الرباط بمناسبة الذكرى الثانية والستين لعيد استقلال موريتانيا، حضره عدد من المسؤولين المغاربة والسلك الدبلوماسي المعتمد في المغرب، وممثلون عن مكتب جمعية الجالية الموريتانية في المغرب، ومكتب اتحاد الطلبة والمتدربين بالمغرب.

وأضاف السفير الموريتاني، أن علاقات البلدين التي تعززت لتغطي كافة المجالات الحيوية، خاصة في مجال التعليم العالي والصحة، والتكوين المهني، والتبادل التجاري والقطاع الخاص.

وأشلر إلى أن انعقاد اللجنة العليا المشتركة للتعاون بين البلدين شهر مارس الماضي وتوقيع أزيد من 11 اتفاقية، وكذلك انعقاد المنتدى الثاني لرجال أعمال البلدين شهر سبتمبر الماضي، شكلت أبرز تجليات الحيوية التي تعرفها علاقات البلدين.

واستعرض السفير في كلمته التطورات التي تشهدها موريتانيا في مجال ترقية الديمقراطية وحقوق الإنسان، والانفتاح السياسي الذي تكلل بالحوار وطني، أثمر ماوصفه” بالتوافق المهم بين الحكومة والطيف السياسي، بشأن تنظيم الاستحقاقات الانتخابية التي ستعرفها البلاد في السنة المقبلة”.

من جهته وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المغربي محمد صديقي، الذي مثل الحكومة المغربية في الحفل، أعرب عن استعداد بلاده الدائم للعمل مع موريتانيا للإرتقاء بكل ما يعزز العلاقات بين البلدين، معبرا في ذات الوقت عن الارتياح البالغ للحكومة المغربية لمستوى العلاقات وما عرفته من حركية ونشاط في الفترة الأخيرة.