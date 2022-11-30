بينها موريتانيا.. 200 مليون أورو لتمويل مشاريع بدول إفريقية

انطلقت في لاس بالماس الاسبانية، اجتماعات برنامج التعاون الاقتصادي 2027-2021، بين أقاليم الاتحاد الأوروبي المطلة على المحيط الأطلسي (جزر الكناري الأسبانية، جزر الأزور ، وجزيرة ماديرا البرتغاليتين)، والدول الإفريقية المجاورة (موريتانيا، السنغال، جزر الرأس الأخضر ) والذي تستمر على مدى يومين.

ويعتبر هذا البرنامج هو الثاني من نوعه، بعد البرنامج الأول الذي غطى الفترة ما بين 2020-2014 .

ويهدف البرنامج الجديد إلى تمويل مشاريع تنموية في كافة الميادين ومختلف القطاعات العامة والخاصة، وكذلك المجتمع المدني.

ويبلغ الغلاف المالي لهذا البرنامج 200 مليون أورو ستوجه إلى تمويل العديد من المشاريع المؤهلة وحسب جاهزيتها وأهميتها، وتحقق الشرط الأساسي في وجود شريكين على الأقل في المشروع، يكون الأول من الأقاليم الأوروبية و الثاني من الدول الإفريقية.

وقد تم خلال إطلاق البرنامج الجديد إضافة 4 دول إفريقية جديدة هي: ساحل العاج، وغامبيا، وساو تومي وبرينسيب، وغانا.

ومن المنتظر أن يعقد الاجتماع المخصص لعرض المشاريع في موريتانيا يوم 15 ديسمبر 2022.