موريتانيا.. تدشين منشأة خاصة بالحرس في روصو

دشن القائد العام لأركان الحرس الوطني محمد الشيخ ولد محمد الأمين، اليوم الأربعاء، في مدينة روصو، جنوبي موريتانيا، منشأة خاصة بتجمع الحرس الوطني في ولاية اترارزة.

وقال رئيس التجمع رقم 5 في ولاية اترارزة المقدم أحمد ولد الشيخ إن هذا التدشين يأتي في إطار مساعي قيادة الأركان إلى تعزيز القدرات اللوجستية للحرس الوطني بتوفير أكبر عدد من المنشئآت العسكرية طبقاً للمعايير والشروط الملائمة للعمل .

وأضاف رئيس التجمع أن “تطوير البنية التحتية من شأنه كذلك رفع من معنويات أفراد الوحدات ومختلف التشكيلات التابعة للحرس بتنوعها وتعدد تخصصاتها”، على حد تعبيره .

ويأني تدشين مقر التجمع 5 في روصو كثالث مقر تم تدشينه خلال هذا العام بعد أطار وكيهيدي .

ويعود تاريخ إنشاء التجمعات الجهوية للحرس في الداخل إلى العام 1983، إذ شكل الحرس الوطني أحد أركان الدولة الموريتانية، وقد تأسس في 30 مايو 1912 باسم حرس الدوائر في الظل.