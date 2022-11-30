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جامعة شنقيط تستقبل ملفات التسجيل في سلكي الليصانص والماستر

صورة سيدي محمد شمّاد سيدي محمد شمّاد أرسل بريدا إلكترونيا منذ ساعة واحدة

أعلنت جامعة شنقيط العصرية، في العاصمة الموريتانية نواكشوط، أنها تستقبل ملفات الراغبين في التسجيل في سلك الليصانص والماستر، للعام الدراسي الحالي.

وقالت الجامعة في الإعلان الصادر عنها، إن لديها في سلك الليصانص، شعبتي الدراسات الإسلامية واللغة العربية وآدابها.

وأضافت أنها توفر للطلاب الحاصلين على الليصانص شعبا للدراسة في سلك الماستر، وهي الدراسات الإسلامية والشريعة والقانون والاقتصاد الإسلامي، واللغة العربية وآدابها.

وأشارت الجامعة إلى أنها تستقبل ملفات التسجيل في الليصانص والماستر حتى 20/12/2022.

وطالبت من الراغبين في التسجيل التواصل مع مصلحة الشؤون الطلابية بالجامعة.

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صورة سيدي محمد شمّاد سيدي محمد شمّاد أرسل بريدا إلكترونيا منذ ساعة واحدة

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