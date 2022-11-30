تونس تودع المونديال بفوز تاريخي على فرنسا

نجح المنتخب التونسي، اليوم الأربعاء، في إسقاط منتخب فرنسا بطل العالم بهدف نظيف في الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة الرابعة لمونديال قطر 2022، لكن الفرحة لم تكتمل بسبب فوز أستراليا على الدنمارك بهدف وحيد.

وقد افتتح التونسي وهبي الخزري النتيجة في الدقيقة 61 من الشوط الثاني من المباراة.

وتأهلت فرنسا إلى دور الـ 16 برصيد 6 نقاط متفوقة على أستراليا ( 6 نقاط) بسبب فارق الأهداف لصالح فرنسا

وخرجت تونس من البطولة بـ 4 نقاط من تعادل مع الدنمارك إضافة إلى الفوز على فرنسا.

وضع ماثيو ليكي المنتخب الأسترالي في الدور ثمن النهائي للمرة الثانية فقط في تاريخه، وذلك بتسجيله هدف الفوز على الدنمارك 1-صفر.

وسجل مهاجم ملبورن سيتي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 60، ليمنح أبطال آسيا لعام 2015 بطاقة التأهل الى ثمن النهائي للمرة الثانية بعد 2006 حين انتهى مشوارهم على يد إيطاليا (صفر-1).

ورفعت أستراليا رصيدها الى 6 نقاط في المركز الثاني، فيما ودعت الدنمارك النهائيات بنقطة يتيمة.

