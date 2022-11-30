أخبارالمغرب العربي

تونس تودع المونديال بفوز تاريخي على فرنسا

صورة صحراء ميديا صحراء ميديا تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا منذ ساعة واحدة

نجح المنتخب التونسي،  اليوم الأربعاء، في إسقاط منتخب فرنسا بطل العالم بهدف نظيف في الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة الرابعة لمونديال قطر 2022، لكن الفرحة لم تكتمل بسبب فوز أستراليا على الدنمارك بهدف وحيد.

وقد افتتح التونسي وهبي الخزري النتيجة في الدقيقة 61 من الشوط الثاني من المباراة.

وتأهلت فرنسا إلى دور الـ 16 برصيد 6 نقاط متفوقة على أستراليا ( 6 نقاط) بسبب فارق الأهداف لصالح فرنسا

وخرجت تونس من البطولة بـ 4 نقاط من تعادل مع الدنمارك إضافة إلى الفوز على فرنسا.

وضع ماثيو ليكي المنتخب الأسترالي في الدور ثمن النهائي للمرة الثانية فقط في تاريخه، وذلك بتسجيله هدف الفوز على الدنمارك 1-صفر.

وسجل مهاجم ملبورن سيتي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 60، ليمنح أبطال آسيا لعام 2015 بطاقة التأهل الى ثمن النهائي للمرة الثانية بعد 2006 حين انتهى مشوارهم على يد إيطاليا (صفر-1).

ورفعت أستراليا رصيدها الى 6 نقاط في المركز الثاني، فيما ودعت الدنمارك النهائيات بنقطة يتيمة.

- حــمــل التطبيق وتوصل بكل جديد -

App Store Google Play
صورة صحراء ميديا صحراء ميديا تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا منذ ساعة واحدة

مقالات ذات صلة

جامعة شنقيط تستقبل ملفات التسجيل في سلكي الليصانص والماستر

منذ ساعة واحدة

توقيف فرنسيين في مالي وباماكو تعلن اعتقال «مجموعة من المجرمين»

منذ ساعتين

موريتانيا.. تدشين منشأة خاصة بالحرس في روصو

منذ 7 ساعات

وزيرة: القضاء على الجريمة لا يتأتى بالقوانين وحدها

منذ 8 ساعات
زر الذهاب إلى الأعلى