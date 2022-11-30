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غزواني يضع حجر الأساس للمبنى الجديد للمدرسة الوطنية للإدارة

تبلغ تكلفة المشروع 2 مليار و 150 مليون أوقية قديمة

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وضع الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، مساء اليوم الأربعاء، حجر الأساس للمقر الجديد للمدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء في العاصمة الموريتانية نواكشوط.

وتبلغ تكلفة المشروع 2 مليار و 150 مليون أوقية قديمة، وتبلغ الآجال التعاقدية له 22 شهرا.    

ويتكون مشروع بناء المدرسة من 24 قاعة دراسية بقدرة استيعابية تصل 720 طالبا، بالإضافة إلى 36 مكتبا إداريا،و مكتبة كبرى تستوعب 70 باحثا في وقت واحد.

ومن المفترض أن يضم  المبنى الجديد  مدرجين  يحتوي كل واحد منهما على قاعة للمحاضرات، ومختبر سمعي بصري، ومختبر للغات، وقاعة للاجتماعات، وأخرى للمعلوماتية.

ويحتوي المبنى على إقامة دائمة للطلاب تستوعب 168 منهم، ومسجدا، ومِصحة طبية، ومطعما مكتملا.

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صورة صحراء ميديا صحراء ميديا تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا منذ 39 دقيقة

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