موريتانيا.. تعيين قائد جديد للأكاديمية البحرية 

عين مجلس الوزراء الموريتاني، خلال اجتماعه الأسبوعي، اليوم الأربعاء، العقيد محمد محمود ولد محفوظ ولد الحضرامي، قائدا للأكاديمية البحرية.

ويخلف ولد الحضرامي في هذا المنصب العقيد البحري أبو بكر ولد أحمدو ولد سيدي الذي شغل هذا المنصب منذ الرابع عشر من أكتوبر 2020.

وكانت الأكاديمية البحرية قد شهدت خلال الأسابيع حادثة شغلت الرأي العام الوطني، بعد الإعلان عن مقتل طالب فيها في ظروف غامضة.

وأحالت النيابة العامة في مدينة نواذيبو شمالي البلاد ، ضابطًا متهما في قضية مقتل الطالب إلى قاضي التحقيق مع تهمة «القتل غير العمد»