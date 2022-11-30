موريتانيا.. الحكومة تخصص أكثر من 9 مليارات لوزارة العدل

خصصت الحكومة الموريتانية، أكثر من 9 مليارات أوقية قديمة ميزانية لوزارة العدل في مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2023.

وكانت لجنة المالية بالجمعية الوطنية (البرلمان الموريتاني) عقدت اليوم الأربعاء اجتماعا لعرض ومناقشة ميزانية وزارة العدل في مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2023.

وتابعت اللجنة عرضا قدمه وزير العدل محمد محمود ولد بية ، استعرض فيه البنود الأساسية لهذه الميزانية ومجالات صرفها.

وشهدت ميزانية وزارة الصحة زيادة بأكثر من مليار أوقية قديمة مقارنة بميزانية مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2022.