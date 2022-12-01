المونديال.. نقطة تؤهل المغرب وألمانيا وبلجيكا في دائرة الخطر 

تواجه ألمانيا بطلة العالم أربع مرات وبلجيكا المصنفة ثانية عالميا خطر الخروج مبكرا من دور المجموعات في مونديال قطر 2022 في كرة القدم الخميس، فيما تبدو حظوظ المغرب مرتفعة في بلوغ ثمن النهائي للمرة الثانية في تاريخه.

ولن يكون فوز ألمانيا على كوستاريكا كافيا ، لانها تملك نقطة يتيمة وتحتاج إلى مد يد المساعدة من إسبانيا من خلال فوزها أو تعادلها مع اليابان.

وفي المجموعة السادسة، تدور مواجهة قوية بين ثلاثة منتخبات على بطاقتي التأهل، إذ تلعب كرواتيا المتصدرة (4) مع بلجيكا الثالثة (3) والمغرب الثاني (4) مع كندا الأخيرة (0).

وتكفي نقطة التعادل كرواتيا وصيفة النسخة الماضية، لبلوغ الدور المقبل، أمام بلجيكا ثالثة مونديال روسيا التي تعرضت لصفعة موجعة أمام المغرب 0-2.

ويبدو المغرب في موقع قوي لبلوغ ثمن النهائي للمرة الثانية في تاريخه، بعد 1986، عطفا على مستواه الجيد ضد بلجيكا وكونه يلاقي أضعف فرف المجموعة كندا الخارجة من خسارة كبيرة أمام كرواتيا 1-4.

ويكفي “أسود الاطلس” التعادل للتأهل، لكن مدربهم وليد الركراكي الذي حل بدلا من البوسني المقال وحيد خليلودجيتش المقال قبل النهائيات لخلافات مع لاعبي المنتخب، طالب لاعبيه بضرورة الحفاظ على “عقلية الفوز. لم نفعل أي شيء، لم نتأهل (الى ثمن النهائي) الذي جئنا إلى هنا من أجله.

احتمالات التأهل

في المجموعة الخامسة

اليابان (3) – إسبانيا (4)، كوستاريكا (3) – ألمانيا (1)

– إسبانيا تتأهل بحال فوزها أو تعادلها. بحال خسارتها يتم اللجوء إلى فارق الأهداف إلا إذا فازت كوستاريكا.

– اليابان تتأهل بحال فوزها. تتأهل أيضا بحال تعادلها تزامنا مع التعادل في المباراة الثانية.

ستقصى بحال خسارتها، أو بحال تعادلها تزامنا مع فوز كوستاريكا على ألمانيا. يتم اللجوء إلى باقي معايير التأهل الواردة أدناه بحال تعادلها وفوز ألمانيا.

– كوستاريكا تتأهل بحال فوزها على ألمانيا. التعادل يضمن لها العبور بحال فوز إسبانيا، أو بحال خسارة إسبانيا وكان فارق الأهداف لمصلحتها. التعادل في المبارتين يقصي كوستاريكا وبحال خسارتها أيضا .

– ألمانيا يجب أن تفوز لتدخل في حسابات التأهل. فوزها تزامنا مع فوز إسبانيا سيؤهلها. فوزها تزامنا مع تعادل أو فوز اليابان يفرض اللجوء إلى فارق الأهداف وباقي المعايير.

في المجموعة السادسة

كرواتيا (4) – بلجيكا (3)، كندا (صفر) – المغرب (4)

– كرواتيا تتأهل بحال فوزها أو تعادلها. بحال خسارتها، ستتأهل شرط خسارة المغرب والاحتكام إلى فارق الأهداف بينهما.

– المغرب يتأهل بحال فوزه أو تعادله. بحال خسارته: سيتأهل إذا خسرت بلجيكا، وإذا خسرت كرواتيا وكان فارق الأهداف بينهما في مصلحته، وإذا تعادلت بلجيكا وكان فارق الأهداف بينهما في مصلحته.

– بلجيكا ستضمن التأهل بحال فوزها على كرواتيا. ستقصى بحال خسارتها. بحال تعادلها: ستتأهل إذا خسر المغرب وكان فارق الأهداف بينهما في مصلحتها.

– كندا فقدت الأمل بالتأهل بعد الجولة الثانية.

* يتأهل بطل ووصيف كل مجموعة إلى الدور ثمن النهائي

بحال تعادل منتخبين بعدد النقاط، يتم اللجوء إلى:

– فارق الأهداف

– عدد الأهداف

– عدد النقاط في المواجهات المباشرة بين المنتخبات المتعادلة

– فارق الأهداف بين المنتخبات المتعادلة

– عدد الأهداف بين المنتخبات المتعادلة

– ترتيب اللعب النظيف (بطاقة صفراء: نقطة، بطاقة صفراء ثانية-حمراء غير مباشرة: 3 نقاط، بطاقة حمراء مباشرة: 4 نقاط، صفراء ثم حمراء مباشرة: 5 نقاط)

بحال استمرار التعادل: سحب القرعة