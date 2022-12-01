موريتانيا.. حملة لتحصين 9 ملايين رأس من الماشية

أعلنت وزارة التنمية الحيوانية، عن حملة لتحصين المواشي ضد مرضي طاعون المجترات الصغيرة، وذات الرئة والجنب الساري لدى الأبقار، بشكل مجاني لأول مرة بحسب ما أعلنت الوزارة.

وقالت الوزارة إن هذه الحملة، الرامية إلى تحصين الثروة الحيوانية وتثمينها، سيتم خلالها تحصين 2.300.000 رأس من الأبقار و 7.000.000 رأس من المجترات الصغيرة، مع وضع علامة في الأذن للماعز و الأغنام المحصنة، لتفادي تكرار التحصين في الحملات المقبلة.

وأضافت أنه للوصول لأهداف هذه الحملة، تم تجهيز 68 فرقة تحصين متنقلة بتجهيز كامل، للقيام بهذه المهمة على جميع التراب الوطني.

وأضافت أن الحملة التي تحمل عنوان “حصن ماشيتك تحافظ على معيشتك”، سيتم خلالها تسيير فرق ميدانية تجوب جميع الولايات للتحصين ضد هذين المرضين الفتاكين، وستشارك في هذه الفرق المصالح الفنية البيطرية وممثلون جهويون للتنظيمات المهنية للمنمين تحت إشراف السلطات الإدارية الجهوية.

وتمتلك موريتانيا ثروة حيوانية هامة تقدر بأكثر من 24 مليون رأس، منها 1.4 مليون رأس من الإبل، و1.8 مليون رأس من الأبقار، ونحو 21 مليون رأس من الضأن والماعز، وتتزايد هذه الثروة سنويا بنسبة تفوق 3.5 في المائة. ويعتمد حوالي 40 في المائة من السكان على قطاع الثروة الحيوانية في توفير مواردهم المعيشية، كما يساهم في الناتج الداخلي الخام بحوالي 22 في المائة.